Україна отримала $773 млн кредиту від Канади, - Мінфін
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну, відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою до Держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів - еквівалент 773 млн доларів США. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.
З цих грошей передбачено, зокрема, забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).