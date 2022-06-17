Україна отримала $773 млн кредиту від Канади, - Мінфін

Вперше Україна отримала кошти через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну, відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою до Держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів - еквівалент 773 млн доларів США. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.

З цих грошей передбачено, зокрема, забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надасть Україні кредит на $210 мільйонів