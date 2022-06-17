Поліція розпочала 17 справ щодо фактів зґвалтувань військовими РФ, - Клименко

Із початку повномасштабного вторгнення РФ українські поліцейські розпочали 17 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань загарбниками.

Про це в інтерв’ю італійському виданню ADNKronos сказав очільник Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

"Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань військовими РФ, більша частина з них вже передана на подальше розслідування до СБУ, оскільки ці злочини документуються в рамках статті щодо порушення законів і звичаїв війни", - пояснив голова НПУ.

Він уточнив, що підслідність цієї статті ККУ визначена саме за Службою безпеки України, та заявив, що поліція зі свого боку також реєструє ці злочини, фіксує, збирає доказову базу та передає потім матеріали колегам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова про складнощі розслідування фактів зґвалтувань військами РФ: Наразі є троє постраждалих і двоє встановлених злочинців

Говорячи про спецгрупу для роботи над злочинами зґвалтувань, Клименко зазначив, що ця робоча група була створена якраз для роботи над заявами, які правоохоронці отримали від жінок - жертв насильства. За інформацією очільника НПУ, більшість із цих злочинів поліція виявляє під час відпрацювання звільнених населених пунктів.

Він уточнив, що наразі великий обсяг роботи займають розслідування воєнних злочинів. Поліція вже розпочала більше 17 тисяч кримінальних проваджень за цими фактами, більше 160 осіб - військовослужбовців РФ та їх пособників уже затримані, понад 300 - отримали повідомлення про підозру, у тому числі заочно.

"Ми напрацювали свою власну систему розслідування і успішно нею користуємося. І нам вдається встановлювати особи російських військовослужбовців, які вчиняли злочини на території України", - зазначив Клименко.

Як приклад він навів ситуацію, коли у Київській області під час огляду одного із будинків, який обікрали загарбники, поліція виявила відбитки пальців на акваріумі. Клименко поінформував, що це був наш громадянин, раніше судимий, який 8 років тому перейшов на бік бойовиків "ДНР".

Також дивіться: Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова. ФОТО

"А тепер він у рядах російської окупаційної армії війною прийшов на батьківщину. Вже з нього ми розкрутили військових, які були з ним у Київській області. І загалом нам вдалося встановити, що там було щонайменше 6 батальйонно-тактичних груп десантно-штурмових полків і одна механізована бригада Збройних сил РФ", - сказав Клименко.

Він уточнив, що поліція знає їх імена.