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Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ з 1 липня, - Зеленський

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Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ з 1 липня, - Зеленський
З 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Зачем этих пидоров сюда вообще пускают? Ров с крокодилами и колючая проволока
  • Підлога Маккартні
    И при выдаче визы на камеру кацап должен сказать что путин *****, Слава Украине. И боже храни Америку
  • Stepan Ivanoff
    а "сватов" отозвать из проката?))
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