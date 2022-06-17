Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ з 1 липня, - Зеленський
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З 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.
І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ", - йдеться в повідомленні.