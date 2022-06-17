Новини

Україна заслужила на європейську перспективу, але багато роботи ще попереду, - фон дер Ляєн

2 77614
Україна заслужила на європейську перспективу, але багато роботи ще попереду, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Україна заслужила на європейську перспективу, але багато роботи ще має бути виконано.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Урсула фон дер Ляєн заявила у п'ятницю у Брюсселі на пресконференції після завершення оголошення висновків Комісії, в яких Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС.

"Щодо України ми маємо один чіткий меседж: так, Україна заслужила на європейську перспективу, так, Україну повинні вітати як країну-кандидата. Це означає розуміння того, що хорошу роботу було виконано, але важлива робота ще має бути зроблена. Весь процес ґрунтується на заслугах. Прогрес повністю залежить від України та перебуває в руках України", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте також: Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, - Шмигаль

За словами президентки Єврокомісії, питання необхідності проведення подальших реформ вона обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, коли вона була в Києві "днів десять тому". "Я отримала дуже промовисту відповідь президента Зеленського. Він сказав: "Знаєте, навіть якби ми не попросили членства в ЄС, це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії", - переказала зміст відповіді фон дер Ляєн.

Вона також констатувала, що у Брюсселі відомо, що "не все може бути досягнуто під час війни, але багато з цих питань можуть бути вирішені".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Статус кандидата на членство в ЄС стане величезним поштовхом для подальших перетворень в Україні, - Кулеба

Топ коментарі

  • vigo
    Дяді Бєні все це не сподобається...
  • vigo
    це реформи, які необхідні для країни, й ми їх проводитимемо в будь-якому разі, тому що це для української демократії Джерело: https://censor.net/ua/n3348562

    І що ж ти, "промовистий", 3 роки з цими необхідними реформами тягнув?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини