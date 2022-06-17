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Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї

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Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї
Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, а також після оцінки дотримання всіх критеріїв, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати, чи дотримано всіх критеріїв, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ. Але це інша низка рішень, які треба буде ухвалити", - зазначив Варгеї на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Яка б'юрократія? Європейська? 😊 Шановний, у ЄС не можна опозиційні канали з ефіру викидати, рік часу не затверджувати обраного на відкитому конкурсі чировника антикорупційного органу, тримати кишеньковий суд для прийняття рішень, вигідних владі і ще багато чого, що робить влада в Україні. 😊 Тому це не про б'юрократію, а про права людини і єяропейські цінності.
  • Нефтекачка Безнадега
    Уважаемые Украинцы! Это значит что такие как коломойша и ему подобные должны исчезнуть как класс. Пока они в Украине, никакого ЕС не видать. И это только первый пункт, еще столько предстоит сделать по искоренению коррупции и казнокрадству.
  • Zalais Cilvecins
    Vam dali status kandidata , a dali domashnaja rabota , a kak inache . I pervoje delo , atchistka ot zeljonnoi pleseni !
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