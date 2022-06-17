Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, - єврокомісар Варгеї

Початок переговорів про вступ до ЄС буде можливим після того, як Молдова та Україна виконають усі умови, а також після оцінки дотримання всіх критеріїв, повідомив єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалюємо перше рішення з усього процесу приєднання. Це означає, що ми пропонуємо статус кандидата. Початок переговорів про приєднання - це далі. Сьогодні йдеться не про це рішення. Після того як умови буде виконано, потім нам треба буде повернутися і подумати, чи дотримано всіх критеріїв, щоб зробити наступний крок, яким буде початок переговорів про вступ. Але це інша низка рішень, які треба буде ухвалити", - зазначив Варгеї на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю.

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