Справа колишнього Голови Наглядової ради "Фортуна-банку" Сергія Тищенка: Щодо юриста Гутовської, яка вимагає від нього $100 млн, проводиться кримінальне розслідування - адвокат

Щодо юриста Ольги Гутовської, яка звинуватила ексголову Наглядової Ради ліквідованого банку "Фортуна" Сергія Тищенка та його колишню дружину Олену Тищенко в заволодінні коштами банку, в Україні проводиться кримінальне розслідування стосовно вимагання в них 100 мільйонів доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Андрій Галь.

За його словами, WWRT Limited, яка була зареєстрована безпосередньо перед подачею позову в англійський суд на 23-річну громадянку України Ольгу Гутовську звернулася до англійського суду з позовом проти експодружжя на суму 65 мільйонів фунтів.

Захисник вважає, що Гутовська є явним номіналом та очевидно діє в інтересах інших осіб, з метою вчинення тиску на Тищенка Сергія та його колишню дружину і вимагання в них коштів. Такий спосіб тиску, з використанням судових звернень, останнім часом стає притаманним для так званих "чорних колекторів".

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Галь зазначив, що поргози з посиланням на позов, який готується, та вимогами передати належне їм майно почали надходити експодружжю з липня 2020 року.

У вересні компанія WWRT Limited подала позов до Високого суду Англії та за відсутності Сергія та Олени Тищенків отримала наказ про заморожування активів на суму в межах заявленого позову. Водночас майна на таку суму всупереч заявам Гутовської арештовано не було, оскільки його просто не має, продовжив адвокат.

Пізніше, додав Галь, з’ясувалося, що вказана компанія нібито отримала права вимоги за низкою кредитних договорів Фортуна банку з третіми особами, до яких ні Сергій, ні Олена Тищенко відношення не мають, від української компанії "Стар Інвестмент Ван".

"ТОВ "Стар" займається скупкою проблемних боргів в Україні. Ця компанія вже зверталася з аналогічним позовом до Тищенко Сергія, проте Господарський суд м. Києва 25 травня 2020 року відмовив їй у задоволенні вимог як безпідставних. Після цього права за кредитними договорами були відступлені WWRT Limited, яка подала повторний позов на майже втричі помножену суму. В той же час товариство "Стар" продовжує стягнення застав та вести процеси по начебто відступленим кредитним договорам в Україні", - йдеться в повідомленні.

Адвокат зазначив, що було здійснено операцію виходом з юрисдикції України та "повторним зверненням до суду з безпідставним позовом".

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Правозахисники звернулися за роз’ясненням до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який продав на аукціоні права вимоги за кредитним пакетом АТ "Фортуна-Банк". У відповіді Фонд чітко пояснив, що ніяких прав до третіх осіб в тому числі до Сергія Тищенко, товариству "Стар" відступлено не було. Отже воно не могло їх передати WWRT Limited.

Щодо розповсюдженої Гутовською інформації про арешт Тищенка, адвокат повідомив наступне: 19 травня в Англії мало відбутися чергове слухання по справі. Сергій Тищенко перебуває в Україні, допомагає армії та відмовився залишити країну. Тому він попросив слухання провести в режимі онлайн.

Суддя відмовила йому в цьому та застосувала привод: доручила затримати та примусово доставити його до суду. У своєму рішенні суддя заявила, що не вважає війну в Україні серйозною підставою для неприбуття на судове засідання в Англію. Тищенко готує заяву про відвід судді, яка ухвалила таке вражаюче рішення.

Також, за словами адвоката, Ольга Гутовська з листопаду 2020 року уникає повісток про виклик на допит та переховується в Англії. Компанія WWRT Limited, яку вона називає "відомою фінансовою компанією", має статутний капітал у 5 фунтів стерлінгів та не має працівників окрім Ольги Гутовської та англійського юриста Джорджини Скваєр, яка є другим директором. Джорджина Скваєр також фігурує в матеріалах кримінальної справи. Директор ТОВ "Стар Інвестмент Ван" відмовився від дачі свідчень з посиланням на статтю 63 Конституції України (право не давати показання проти себе). В лютому 2022 року WWRT Limited було подано на виключення з реєстру компаній за неподання фінансової звітності.

АТ "Фортуна - Банк" мало капітал в розмірі $26 мільйонів. Отже виведення з банку $100 мільйонів не було б технічно можливим та підтверджує відверто фіктивний характер позову проти Сергія та Олени Тищенко, додав адвокат.

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