Компроміс із Росією може здаватися спокусливим комусь на Заході, але він дозволить Путіну перекроїти правила глобального порядку, - Кулеба

Компроміс із Росією, який декому здається спокусливим, означатиме дозвіл Путіну знищити більшу частину української нації і спонукатиме здійснювати напади в інших країнах світу.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в авторській статті для американського видання Foreign Affairs "Якою буде перемога України: бачення Києва", передає Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії констатував, що в умовах, коли повномасштабна загарбницька війна Росії в Україні триває четвертий місяць поспіль, заклики до небезпечних угод стають голоснішими.

Він також назвав цілком природним те, що люди та уряди втрачають інтерес до війн, коли вони затягуються, і навів низку таких прикладів.

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"Для того, щоб подолати втому від війни та не піддатися на оманливі пропозиції, Захід має зрозуміти, як саме виглядатиме перемога України, та надати нам відповідну підтримку для її досягнення. Для нас ця війна є війною за виживання, і ми готові боротися. Отримавши належне озброєння, наші сили зможуть розтягнути та виснажити путінські війська, довести їх до межі перелому", - вважає Кулеба.

Він додав, що аби досягти успіху, США та їхні європейські союзники мають швидко поставити нашій країні відповідну кількість сучасного важкого озброєння, зберегти та посилити санкції проти Росії, а також ігнорувати заклики до дипломатичного врегулювання, які б допомагали Путіну, не змушуючи його самого до серйозних поступок.

"Компроміс із Росією може здаватися спокусливим комусь за кордоном. Особливо враховуючи те, що ціна війни зростає. Але підкоритися агресії Путіна означатиме дозволити йому знищити більшу частину нашої нації, спонукатиме Росію здійснювати напади в інших країнах світу, дозволить Путіну перекроїти правила глобального порядку", - застеріг очільник МЗС.

На його думку, якщо Україні вдасться відкинути російські війська достатньо далеко, путін може бути примушений вести реальні переговори.

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"Але для досягнення цього потрібно, щоб Захід проявив терплячу відданість єдиному результату: повній та беззастережній перемозі України", - зазначив Кулеба.