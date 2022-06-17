Зброя від партнерів майже миттєво опиняється на передовій, - Мотузяник

Зброя, яку Україна отримує як допомогу від міжнародних партнерів, майже миттєво опиняється на передовій.

Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зброя йде, і вона фактично миттєво опиняється на передовій. Ми бачимо результати застосування американських гармат 777. Генштаб повідомляв також про успіхи застосування фарнцузських артилерійських систем CAESAR, це дуже ефективна зброя, яка дозволяє вражати ворога на відстані точними ударами", - пояснив він.

Мотузяник додав, що процес постачання озброєння триває, і щойно Україна отримає його в достатній кількості, це дозволить переламати ситуацію на фронті.

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