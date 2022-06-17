Українські біженці в Італії з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Національний банк Італії та Національний банк України (НБУ) з 21 червня запускають для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти гривні на євро - до 10 тис. грн на одну особу.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

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Обмін буде доступний у філіях італійського Центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень у всій країні).

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

Як повідомлялося, програма обміну готівкової гривні вже запрацювала у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Нідерландах.

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