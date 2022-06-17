Новини • Війна

Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку

2 39112
Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку
Міністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Для підробки листа був використаний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. Повідомляємо, цей лист – ФЕЙК. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН. Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті Міністерства освіти і науки України. Також просимо представників ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію та сприяти спростуванню фейкової інформації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ друкує для полонених українців фейкові газети з "новинами" про капітуляцію України, - ЦПД

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А гарно сьогодні арта Макеївської Народної Республіки накрила склади з ************ Донецької Народної Республіки! В декількох місцях майже одночасно.
    Детонація досі йде...
    Дивно, вони ж братські народи. Якась громадянська війна в них по ходу!
    Да, кацапи?
  • IgorYakovlevich
    Ні, не братські, а один народ - народ Донбасу. Тим паче дивно. Треба, щоб їхній "МОЗ" про шкоду паління попереджав.
  • Liya d21d54a3
    Сьогодні у кацапів плідний день на фейки. І цей лист, і лист Резніка Кулєбі, що ЦКСП не взмозі виконати призов, і лист Кулєби Збігнєву Рау, щоб повернули чоловиків 18-60.
    Дитячі хитрощі, тай годі. Добре, що спростовують все це г*.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини