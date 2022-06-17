Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку

Міністерство освіти і науки повідомляє, що в соціальних мережах (особливо у проросійських групах) поширюється фейковий лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Для підробки листа був використаний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. Повідомляємо, цей лист – ФЕЙК. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН. Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам". Усі офіційні документи відомства розміщуються на сайті Міністерства освіти і науки України. Також просимо представників ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію та сприяти спростуванню фейкової інформації", - йдеться у повідомленні.

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