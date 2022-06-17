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Путін не зупинився б на Україні, Європі загрожував би хаос, - Байден

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Путін не зупинився б на Україні, Європі загрожував би хаос, - Байден
Президент Росії Володимир Путін не планує зупинятися лише на Україні. Якби НАТО не відреагувало, війна та хаос загрожували б усій Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена в інтерв'ю для Associated Press.

Як зазначив Байден, попри політичні ризики й удар по американській економіці, США повинні були вступити у протистояння з російською агресією на території України.

"Але варіант нічого не робити був ще гіршим. Якби він, коли вторгся в Україну, взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це виявилося б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим", - наголосив президент.

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За словами президента США, військова агресія Росії могла б загрожувати хаосом в Європі.

"Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами. Подивіться, що сталося б із Польщею, Чехією та іншими членами НАТО. До речі, Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів, щоб вони приєдналися до НАТО. Він хотів такої фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – зазначив Байден.

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Топ коментарі

  • Алекс Ков
    Байденко розумний дід.
  • Бенина Мама
    Штаты должны для себя принять решение о необходимости полного уничтожения Параши. Не экономически, а физически и вместе со всем населением. Как они это сделают- дело техники, типа "Параша пыталась нанести ядерный удар, но мы опередили".
    Так или иначе, Параши на планете Земля существовать не должно, иначе рано или поздно исчезнет жизнь на всей планете.
  • Kucher
    Знищенна параші ядерним ударом не можливе без нанесення шкоди сусідам. Ядерна війна буде мати наслідки для всього населення Землі. Тож не повторюйте наратив парашинських глашатаїв.

    Мордор повинен бути знищений, але не за допомогою ядерної зброї.
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