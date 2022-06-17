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Джонсон прибув в Київ з раптовим візитом. ВIДЕО

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до України з неоголошеним візитом..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Інформацію про візит підтвердив президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео зустрічі з британським прем'єром.

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"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - підписав він опубліковані кадри.

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Топ коментарі

  • Александр Денисенко 859c1d8c
    Санитарный контроль после Микрона, Шольца и Драги)
  • Підлога Маккартні
    Пистона имелось ввиду. Но тоже не плохо получилось😁😁😁
  • Підлога Маккартні
    Питона бубе вставить
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