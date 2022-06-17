У Києві на час війни запроваджується режим тиші, - голова КМВА Жирнов

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період війни.

Відповідний документ оприлюднила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів. Також заборонено гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.

Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

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