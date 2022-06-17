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У Києві на час війни запроваджується режим тиші, - голова КМВА Жирнов

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У Києві на час війни запроваджується режим тиші, - голова КМВА Жирнов
Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період війни.

Відповідний документ оприлюднила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів. Також заборонено гучні співи, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та використання інших гучномовних установок.

Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

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Топ коментарі

  • Украина побеждает и победит
    Однозначно підтримую.
    І після нашої Перемоги, такий режим треба залишити. Дозволяти лише там, де це доречно, у відведений проміжок часу, в зазначених місцях.
    Це ще й тому, що раніше гучно музику вмикали, як правило, російськомовну.
  • Юрій Булкін
    Салютов по всяким там днюхам, свадьбам, месячным и тд нету. Малолетки питарды с балконов уже не шпурляют. МОЛОДЦЫ!!!!
    Еще бы полицаи карали бы съехавшуюся уже обратно ПИСТОТУ хонщиков-форсажистов, которые грейдят свои выхлопухи и думают, что чем оно громче, тем ОНО и круче, это был бы режим тишины. А так....
  • Stepan Ivanoff
    Дело в том, что много лет назад решением КМДА запрещали.

    Санкция за нарушение где?!

    оптимально, думаю, было бы разрешить стрельбу в сторону стартов феййервеков, на звук петард, в сторону источника звука
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