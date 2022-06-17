Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну з Україною: "Для мене головне не влізти по вуха в український конфлікт"

Захопивший владу в Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну в Україні.

Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА, передає Цензор.НЕТ.

Лукашенко стверджує, що Білорусь не збирається воювати в Україні, але Захід її втягує у війну.

"Ніколи Путін мене не просив: давай, зайди, там когось замочи в Україні та інше. А ось вони (Захід. – ред..) нас штовхають у цей конфлікт, щоб розібратися і з Росією, і з Білоруссю та збудувати фронт - лінію від Пітера до Ростова. Щоб не було цього білоруського балкона, як називають його. У 2020 році не вдалося. Продовжують це робити іншими методами", - зазначив білоруський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали", - Лукашенко

Він наголосив, що Білорусі треба не втягуватися "в цей конфлікт і не створити "войнушку"".

"Нам треба захистити цей шматок землі (Білорусь. - Ред). Поки, дякувати Богу, вдається. Для мене головне, щоб не влізти туди по вуха, в цей український конфлікт, а зробити так, щоб він швидше закінчився", - сказав він.

Лукашенко запевнив, що Білорусь не має наміру воювати в Україні.

"Вчора мені ставили це питання, вже негласно: ви зайдете в Україну - ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, поки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була) ми миттєво відповімо, тому ви нас не чіпайте, ми до вас не збираємося йти" - заявив він.