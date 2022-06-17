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Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння

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Пентагон оприлюднив повний список наданого Україні озброєння
Міноборони США відзвітувало про виділення Україні озброєння, техніки і боєприпасів в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищує $6 мільярдів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати виділили близько $6,3 мільярда на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно $5,6 мільярда доларів після неспровокованого вторгнення росії 24 лютого",- зазначається у повідомленні на сайті Пентагону.

Загалом оборонна допомога США для України включає:

- понад 1,4 тисячі зенітних систем Stinger;

- понад 6,5 тисячі протитанкових систем Javelin;

- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

- більше 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

- 19 тактичних ремонтних автомобілів;

- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

- 20 вертольотів Мі-17;

- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

- 200 бронетранспортерів М113;

- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

- більше 50 мільйонів патронів для стрілецької зброї;

- 75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- безпілотні повітряні системи Puma;

- безпілотні судна берегової оборони;

- 22 контрартилерійських радари;

- чотири контрмінометних радари;

- чотири радари ППО;

- дві системи берегової оборони Harpoon;

- протипіхотні міни M18A1 Claymore;

- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

- тактичні системи захищеного зв'язку;

- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадуть Україні розвіддані для ударів системами залпового вогню

- комерційні послуги супутникової зйомки;

- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

- медичне забезпечення, включно з аптечками;

- устаткування для електронних перешкод;

- польову техніку й запчастини;

- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

У Пентагоні також підкреслили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Ох і красивий список!
    До речі, "High Mobility Artillery Rocket Systems and ammunition" - про кількість не йдеться, нехай буде сюрпризом
  • Alex Tiger
    Если-бы на помощь штатов, за которую огромное спасибо, на сегодня нишей армии пришлось-бы отбиваться кусками асфальта.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякуємо США! Де США - там мир і процвітання. Всі розуміють, що для перемоги московитів потрібно багато зброї і як не крути, а і Володимир Зеленський про це говорить сьогодні. Тому просте пистання - чому Президент всі гроші закатав в дороги і не робив зброї? Невже готував нас до капітуляції? Невже мужні тероборонівці Чернігівської, Сумської, Київської областей і Миколаївської області і військові, що базувалися на тих землях змінили наміри цієї людини?
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