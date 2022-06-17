У Польщі викрили новий російський фейк, який мав розсварити українців і поляків

У російських соцмережах поширюється фейковий лист нібито від очільника МЗС України про "виловлювання" українців-призовників, який покликаний створити ворожнечу між Польщею та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарин.

За його словами, у російських соцмережах поширюється текст про те, що Польща нібито допоможе виявити українців призовного віку, які проживають у Польщі, і буде насильно відправляти їх в Україну.

"Фальшивий лист глави МЗС України до МЗС Польщі було виготовлено у рамках дезінформаційної діяльності. У листі міститься прохання, розголос якого має спровокувати неприязнь українців до польської держави. Підроблений документ передбачає, що Польща шукатиме українців і відправлятиме їх додому", - розповів Жарин, опублікувавши фейковий лист.

**#DISINFORMATION ALERT**

Another example of using disinformation to attack Poland-Ukraine relations. A text is being circulated in Russian social media suggesting that Poland will help identify draft-age Ukrainians living in Poland and send them by force back to Ukraine.

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Жарин попередив: це чергова дезінформаційна акція, розрахована на дестабілізацію відносин між поляками та українцями.

Жарин підкреслив, що від початку вторгнення в Україну Росія намагається створити ворожнечу між Польщею та Україною, особливо між українцями в Польщі та поляками.

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