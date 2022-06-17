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У Польщі викрили новий російський фейк, який мав розсварити українців і поляків

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У Польщі викрили новий російський фейк, який мав розсварити українців і поляків
У російських соцмережах поширюється фейковий лист нібито від очільника МЗС України про "виловлювання" українців-призовників, який покликаний створити ворожнечу між Польщею та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарин.

За його словами, у російських соцмережах поширюється текст про те, що Польща нібито допоможе виявити українців призовного віку, які проживають у Польщі, і буде насильно відправляти їх в Україну.

"Фальшивий лист глави МЗС України до МЗС Польщі було виготовлено у рамках дезінформаційної діяльності. У листі міститься прохання, розголос якого має спровокувати неприязнь українців до польської держави. Підроблений документ передбачає, що Польща шукатиме українців і відправлятиме їх додому", - розповів Жарин, опублікувавши фейковий лист.

Жарин попередив: це чергова дезінформаційна акція, розрахована на дестабілізацію відносин між поляками та українцями.

Жарин підкреслив, що від початку вторгнення в Україну Росія намагається створити ворожнечу між Польщею та Україною, особливо між українцями в Польщі та поляками.

Читайте також: Міносвіти спростовує фейк про нібито лист із дорученням скласти списки випускників призовного віку

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Пусть кошевого выловят лучше
  • Алекс Скела
    Щоб майструвати вдалі фейки, треба облишити носіння лаптів, гру на балалайці та вживання настою бояри.
  • olele
    💙💛У селищі на Хмельниччині назвали вулицю на честь Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного https://t.me/operativnoZSU/28954
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