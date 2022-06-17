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Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання для військових

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Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання для військових
Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП.

Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.

Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на цей момент.

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За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військ на словенській землі.

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Топ коментарі

  • Elvis2
    Респект братьям-славянам !!!
  • Олександр Гуменюк 7558ec9c
    ДЯКУЄМО, ДРУЗІ....СЕРДЕШНЄ....
  • Нефтекачка Безнадега
    Обучение военных предлагают вслед за таким же предложением Англии. Значит быстро надо составлять списки бойцов и бегом учиться.
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