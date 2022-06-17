Путін не проти вступу України в ЄС
Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок. І ми ніколи не були проти. Ми виступали проти військового освоєння території України. А проти економічної інтеграції ми нічого не мали проти", – сказав російський президент.
Він додав, що те, чи буде вступ до Євросоюзу на користь Україні – це "питання українців та української влади на сьогоднішній день".
"Структура української економіки така, що під час вступу в ЄС вона потребуватиме багато субсидій і перетвориться у напівколонію", – сказав Путін.
Як повідомлялося, раніше російські офіційні посадовці виступали проти вступу України до ЄС, мотивуючи це тим, що він перетворився на "військовий блок".