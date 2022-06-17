Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій", - написав Кулеба у твиттері.

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