Франція перестала отримувати російський газ з Німеччини
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французького оператора газотранспортної системи GRTgaz.
З 15 червня GRTgaz констатує припинення фізичного потоку між Францією та Німеччиною. Цей потік становив близько 60 ГВтч/добу початку 2022 року, тобто лише 10% пропускної спроможності точки підключення.
З іншого боку, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився: в середньому понад 100 ГВтч/добу з 1 березня з піками, що спостерігаються, 220 ГВтч/добу у певні періоди в травні.
"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими триває", - сказано в заяві.
Франція не так сильно залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.
За останні кілька днів "Газпром" обмежив постачання до низки країн ЄС.