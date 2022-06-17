Російські окупанти захоплюють будинки жителів Херсона, які виїхали з міста: хочуть заселяти Ефесбешників, - депутат облради Хлань
Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішній день родини Ефесбешників, а це здебільшого Ефесбешники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз Ефесбешники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир, бо готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – заявляє Хлань.
За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, незважаючи на окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.
З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.