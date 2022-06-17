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Російські окупанти захоплюють будинки жителів Херсона, які виїхали з міста: хочуть заселяти Ефесбешників, - депутат облради Хлань

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Російські окупанти захоплюють будинки жителів Херсона, які виїхали з міста: хочуть заселяти Ефесбешників, - депутат облради Хлань
Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань стверджує, що окупаційні сили хочуть використовувати майно херсонців, які залишили місто, для подальшого розселення здебільшого представників російської ФСБ.

 Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день родини Ефесбешників, а це здебільшого Ефесбешники, а не військові, розселені в центрі Херсона – в готелі "Оптіма". Зараз Ефесбешники активно працюють з головами ОСББ якраз щодо моніторингу вільних квартир, щоб можна було заселятися до квартир, бо готель готелем, а вони хочуть переїжджати до більш комфортних умов. То ж вони зараз з'ясовують, які квартири вільні, хто виїхав остаточно і наскільки давно не з'являлися люди. І починають переселятися саме в ці квартири з готелю", – заявляє Хлань.

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За його словами, є випадки, коли місцеві жителі змушені повертатися до своїх домівок, незважаючи на окупацію, але тих, хто залишає окуповану Херсонщину, більше.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

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Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    А ФСБ-шниках кров не тече?
  • Timur Davidov
    Зате квартира боневтіка у Криму,стоїть пуста,та сплачує ленка комуналку,ілі єта другоє блд.?
  • Антип61
    Alex c1fb31e1

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    Регистрация:17.06.2022

    Суду все ясно.
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