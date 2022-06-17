Генштаб: ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50% усієї бойової техніки

Постачання західного озброєння покривають лише 10–15% потреб ЗСУ. У ході активних боїв Україна втрачає 30-50% військової техніки.

Про це в інтерв'ю National Defence сказали заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов та командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Шарапов сказав, що, на його думку, для задоволення потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу.

"Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам дуже потрібні системи ППО та реактивна система залпового вогню", – сказав він.

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Також Україні потрібні системи високоточної зброї, бо, за словами Шарапова, саме ці системи нададуть ЗСУ перевагу перед ворогом.

Карпенко для розуміння проілюстрував інтенсивність війни.

"Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 км лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада — це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми — лише на одну бригаду, а у нас їх 40", – сказав він.

Командувач логістикою розповів про втрати ЗСУ у військовій техніці.

"Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. ...Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем", – сказав Карпенко.

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За його словами, поточна потреба в артилерійських системах становить 700 машин, які було знищено, а Україна від Заходу отримала лише 100 машин. Крім того, є медичні потреби, Військово-повітряні сили, спецпідрозділ та інші війська, які беруть участь у війні.