Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО

Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку російські окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - заявив президент.

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