Новини • Війна

Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО

35 07041
Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку російські окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АР опублікувало відео з нагрудної камери парамедика Тайри, зняте в перші дні війни. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
  • Леонід Мефодовський
    Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
  • stanis nasvaiko
    Гарна новина.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини