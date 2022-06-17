Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО
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Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку російські окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - заявив президент.