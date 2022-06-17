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Застосуємо ядерну зброю, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету, - Путін

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Застосуємо ядерну зброю, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не загрожує світу ядерною зброєю, але готова її застосувати у разі "загрози суверенітету".

Про це він заявив у виступі на Петербурзькому економічному форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"То один безвідповідальний політик щось ляпне, то інший – причому на дуже високому рівні, скажімо міністерства закордонних справ, перші особи там розмовляють із цього приводу. А ми що – мовчати будемо? Ми відповідним чином відповідаємо. Як тільки ми відповіли, одразу чіпляються за це: "От Росія погрожує!".

Ми не погрожуємо! Але всі мають знати, що у нас є. І що ми застосовуватимемо, якщо це буде потрібно для захисту нашого суверенітету", - сказав Путін.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Пуйло почало програвати і погрожує ядерною зброєю. Не боїмося, у відповідь отримаєш дві, а то і більше. Пішов на юх терорист.
  • Mykola Trofimenko
    На кого ці загрози розраховані? Нас це не лякає, нам діватися нікуди, ми на своїй землі.
  • Vsevolod Marchenko
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