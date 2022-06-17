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Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Євроради Мішелем

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Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Євроради Мішелем
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Продовжив діалог з президентами Єврокомісії та Європейської ради. Подякував Урсулі фон дер Ляєн за позитивний висновок ЄК про надання Україні статусу кандидата. Україна продовжуватиме курс проєвропейських реформ", - написав Зеленський у п'ятницю ввечері.

"Із Шарлем Мішелем скоординували кроки напередодні історичного засідання Європейської ради 23-24 червня. Дякуємо лідерам ЄС за віру в європейське майбутнє України!" - також написав президент України.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Альо,асісяй,пачему ми не в НАТО!!))
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Цікаво про що воно може говорити, якщо нездатне без суфлера зв'язати до купи два слова.
  • Анатолій Готич
    Ну ********...плюсик в ЗМІ, і все...
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