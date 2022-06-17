За день Росія вбила 4 і поранила 6 мирних мешканців на Донеччині, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині у п'ятницю загинуло 4 мирних мешканців, ще 6 дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці. Ще 6 цивільних одержали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - розповів він.

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