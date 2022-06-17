Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський сказав, що на фронті є певні успіхи на користь України завдяки допомозі Сполучених Штатів.
Про це він розповів у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США", - заявив Зеленський.