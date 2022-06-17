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Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський

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Маємо вагомі результати на передовій завдяки підтримці США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що на фронті є певні успіхи на користь України завдяки допомозі Сполучених Штатів.

Про це він розповів у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом тиждень був максимально корисним для України – на багатьох напрямках. І хочу також сьогодні подякувати президенту США Байдену за те, що американська підтримка для України посилюється щотижнево. І цього тижня маємо вагомі результати на передовій – саме завдяки підтримці США", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Завдяки євроатлантичним друзям і всупереч діяльності кремлівських гнид!!))
  • Герхард
    Навіть всупереч діяльності гнид з Банкової.
  • Підлога Маккартні
    За Херсон тогда придётся отдавать деньги полученные в омане от старены патрубка. Но думаю зеля его кинет. Он же не лох
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