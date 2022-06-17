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Шольц про постачання зброї Україні: "Вона прибуде вчасно"

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Шольц про постачання зброї Україні: "Вона прибуде вчасно"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні для протистояння російським військам, прибуде вчасно.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На питання, чи зможе Україна отримати німецьку зброю вчасно, щоб переломити хід бойових дій на Донбасі, Шольц сказав: "Вона прибуде вчасно".

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Німецький канцлер додав, що деякі країни вже два або три роки чекають на отримання зброї з Німеччини, і для швидшого постачання її Україні зараз вносяться зміни у відповідні протоколи.

"Конкретні речі, які ми можемо надати зараз, будуть надані після підготовки… без підготовки цю зброю використовувати не можна. Ми надамо протиракетні системи, здатні захистити Одесу і Київ. Також із Британією і США ми вирішили, що надамо реактивні системи залпового вогню", – зазначив Шольц.

Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

Але в уряді зазначили, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Цікаво, що для дебілів так і не дійшло, що саме «завдяки» зеленському, ми змушені мов жебраки, випрошувати зброю, **********, амуницію!
    Це не німці винуваті, що в 2019-2022 роках, ми повністю забили на забезпечення та озброєння армії!
  • Шимус
    не понял у вовки все было- готовые к серии отрк Гром ПКР Нептун ракеты к смерчам и ураганам помимо модернизации града на уровень вербы Великолепные птрк Корсар и Стугна которые до 19го года закупались по 2 тыс штук и сотнями пу к ним Но он все это зарыл в землю а точнее в дороги Армия была - но с его приходом в бригадах резали по штату арт дивы сокращая количество орудий в них Где моб запас бронежилетов и касок для ЗСУ а зебил Какого художника мобики с плитонсками где плиты из рессорной стали сварной а как в 14 м
  • Urs
    Британські бронетранспортери FV103 десь на фронті

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