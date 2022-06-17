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Росія не відповідає на запити розслідувачів ООН щодо воєнних злочинів в Україні

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Росія не відповідає на запити розслідувачів ООН щодо воєнних злочинів в Україні
Комісія ООН, створена для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення, заявила, що їй поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".

Мозе сказав, що поки що зарано обговорювати докази, зібрані в Києві, Харкові та Сумах, а також у містах Ірпінь та Буча.

"У Бучі та Ірпені комісія отримала дані про довільні вбивства мирних жителів, знищення та розграбування майна, а також про напади на цивільну інфраструктуру, зокрема на школи", – сказав Мозе.

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Нагадаємо, Комісія була створена Радою ООН із прав людини для розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російського вторгнення до України.

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Фашистская Германия тоже не сразу согласилась на Нюрнберг.
  • Vlad D 3e787b09
    Это как против себя давать показания
  • Бенина Мама
    Комиссия ООН должна сделать вывод, что Парашу надо вышвырнуть из ООН. Для такого вывода ей достаточно 5 минут, но тогда потом сама эта комиссия останется не у дел.
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