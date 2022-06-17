Росія не відповідає на запити розслідувачів ООН щодо воєнних злочинів в Україні
4 22319
Комісія ООН, створена для розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення, заявила, що їй поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Керівник комісії з розслідування Ерік Мозе заявив на пресконференції в Києві, що спроби розпочати діалог із місією Росії у Женеві "не мали успіху". Комісія, однак, і надалі намагатиметься "налагодити контакт".
Мозе сказав, що поки що зарано обговорювати докази, зібрані в Києві, Харкові та Сумах, а також у містах Ірпінь та Буча.
"У Бучі та Ірпені комісія отримала дані про довільні вбивства мирних жителів, знищення та розграбування майна, а також про напади на цивільну інфраструктуру, зокрема на школи", – сказав Мозе.
Нагадаємо, Комісія була створена Радою ООН із прав людини для розслідування порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права під час російського вторгнення до України.