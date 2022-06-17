Прем’єр Нідерландів Рютте обговорив із Зеленським постачання зброї

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом із міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ щодо статусу кандидата України на членство в ЄС", – повідомив Рютте у твіттері.

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