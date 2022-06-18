Італія готується до надзвичайного стану через обмеження постачання газу з РФ

Італія може оголосити стан підвищеної готовності щодо газу наступного тижня, якщо Росія продовжить обмежувати його поставки по газотранспортній системі в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Стан підвищеної готовності викличе ряд заходів, спрямованих на скорочення споживання, в тому числі нормування газу для окремих промислових споживачів відповідно до чинних контрактів, збільшення виробництва електроенергії на вугільних ТЕС, а також запит на імпорт більшої кількості газу від інших постачальників.

Наявний в Італії протокол надзвичайної газової ситуації передбачає три етапи переходу від стану попередньої готовності, введеного в кінці лютого після російського вторгнення в Україну, до переходу до стану підвищеної готовності, а потім до надзвичайного стану.

Повідомляється, що за останні кілька місяців італійські теплоелектростанції накопичили вугілля, необхідне їм для збільшення обсягів виробництва. У разі подальшого погіршення ситуації, наприклад, при великих утрудненнях з поповненням своїх газових сховищ, Рим може ввести надзвичайний стан і прийняти ще більш агресивні заходи щодо економії газу.

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