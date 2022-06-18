Кабмін врегулював питання поводження з військовополоненими

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Документ врегульовує питання поводження з військовополоненими з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема постановою закріплюється порядок:

- ведення обліку та реєстрації військовополонених ворогів;

- евакуації та прийому-передачі військовополонених ворогів;

- супроводження військовополонених ворогів;

- організації заходів передачі військовополонених ворогів до табору (дільниці);

- опитування у відповідності до норм чинного законодавства та міжнародного гуманітарного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Утримання одного полоненого росіянина коштує Україні 3000 грн на місяць, - Мінюст