Казахстан не визнає "незалежності Л/ДНР", - Токаєв
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Токаєв зазначив, що два основні принципи Статуту ООН – право нації на самовизначення та територіальна цілісність держави – прийшли у взаємну суперечність.
"Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є "Луганськ" та "Донецьк", - сказав президент Казахстану.
Незадовго до нього Путін сказав, що відділення від України "ДНР" та "ЛНР" не повинні запитувати "дозволу" в українського уряду.
В 1992 році незалежності вимагав Далекий Схід, Сибір вимагала незалежності в 1993 році. У 1992 році зі складу Росії хотіли також вийти Свердловська та Челябінська області, які перетворилися на Уральську республіку. За наказом президента Бориса Єльцина, референдум про статус республіки так і не відбувся. Визнання суверенітету у різний час вимагали Карелія, Дагестан, Татарстан та Чечня (Ічкерія).