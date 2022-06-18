Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт у п’ятницю оголосила про приєднання країни до шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми спільно з ЄС підтримуємо санкції проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд і еліту цієї країни. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, що транспортувалася морем із Росії до Норвегії", – сказала Хуітфельдт на пресконференції.

Заборона на імпорт російської нафти починає діяти вже зараз, але уряд Норвегії передбачив перехідні періоди для її впровадження: до 5 грудня 2022 року – для сирої нафти і до 5 лютого 2023 року – для нафтопродуктів.

"Санкції з кожним пакетом посилювались. Заборона імпорту нафти, обмеження щодо кількох найбільших банків і заборона експорту певних товарів можуть завдати впливу військовій потузі Росії", – наголосила глава МЗС Норвегії.

Також читайте: Норвегія закрила для вантажівок з РФ кордон, а для кораблів - порти