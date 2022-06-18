Жителів окупованої Херсонщини закликають виїхати з області - щоб було легше працювати ЗСУ

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко закликав жителів Херсонщини виїхати з області, у тому числі через окупований Крим, що "полегшить роботу Збройним Силам України" при звільненні територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, я сам виступав із таким закликом (до людей виїжджати з тимчасово окупованого Херсона – ред.). Для чого він? Збройні Сили України повинні мати плацдарм для діяльності", - сказав він.

За словами очільника облради, всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто". "Для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним. І це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони – якщо знести місто, то навіщо його звільняти?" - зазначив він.

Голова Херсонської облради закликав "усіх, хто має таку змогу", залишити окуповану територію. Водночас, він визнав, що наразі єдиний спосіб для організованого виїзду з Херсона – через тимчасово окупований Крим.

"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення", - сказав Самойленко.

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За словами політика, головне, щоб люди залишилися живими, і так Збройні Сили отримали кращі можливості для дій: "Для мене головне – зберегти максимальну кількість херсонців. І друге – полегшити роботу ЗСУ".

Він також висловив віру в те, що "у найближчий час Збройні Сили України звільнять Херсонську область".