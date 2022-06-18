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Окупанти випустили 6 ракет по НПЗ та 2 по ТЕЦ у Кременчуці, - голова ОВА Лунін (оновлено)

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Окупанти випустили 6 ракет по НПЗ та 2 по ТЕЦ у Кременчуці, - голова ОВА Лунін (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Лунін уточнив інформацію: "6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники.

НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини".

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Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    Порох восстанановил ППО за свой счет под Киевом, а ваш Зеля восстановил дороги для танков бурятов...и не делите страну на города, к нам тоже прилетело и завод и дом розхерячило некоторое время назад.
  • Super Gut
    Сходила на вибори по-приколу, тепер регочи, дурепа.
  • Яр Холодний
    Не переживай! Буде необхідність - відновлять! Головне - щоб були кошти на відновлення А люди у нас - не "рукожопі" Тим більше що заводу тому вже "років і років"! Пора вже і "обновлять" виробництво! Правда - не з нашими "зеленими придурками" Для цього потрібно "стратегічне мислення" - на десятки років наперед (хоча-б з розрахунку на сировину, яку вони перероблять там будуть - кацапську "Уралс"(із масою парафінів та сірки), азербайджанську чи арабську А наші "блазні" не знають, що вони навіть наступного дня робитимуть!
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