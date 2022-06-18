На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 18 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б".

Про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано 2 авіаційні удари.

Підтверджено втрати ворога в кількості:

57 рашистів та 18 одиниць техніки, серед яких:

танк Т-72,

важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно",

гаубиця "Мста-Б",

самохідна гармата "Гіацинт",

3 багатоцільові броньовані тягачі

9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Також знищено черговий польовий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

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