Новини • Агресія Росії проти України, Війна

На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 18 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"

3 2093
На південному напрямку ЗСУ знищили 57 окупантів, 18 одиниць техніки та польовий склад боєприпасів, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б".

Про це повідомляє у фейсбуці ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано 2 авіаційні удари.

Підтверджено втрати ворога в кількості:

57 рашистів та 18 одиниць техніки, серед яких:

  • танк Т-72,
  • важка вогнеметна система ТОС-1 "Буратіно",
  • гаубиця "Мста-Б",
  • самохідна гармата "Гіацинт",
  • 3 багатоцільові броньовані тягачі
  • 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Також знищено черговий польовий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи одним залпом шести французьких САУ "CAESAR" знищили самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" окупантів та командно-штабну машину. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини