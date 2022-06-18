Ворог зосередив свої бойові можливості на захопленні Сєверодонецька та Лисичанська, однак зазнає великих втрат, - американський Інституту вивчення війни

Російські війська продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєверодонецьк-Лисичанськ, а оборона України залишається міцною.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

Окупанти перекидають танки, бронетранспортери та техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв'язку у Луганській області, до Старобільська, лише за 40 км на схід від Сєверодонецька.

Користувачі соцмереж повідомили, що російські війська, ймовірно, передислокують техніку з півночі Харківської області на Донбас, і опублікували кадри російської важкої артилерії, яка прибуває залізницею в Старий Оскол Бєлгородської області 17 червня.

Окрім того, начальник оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що російські сили "зменшують" потужність, вводячи велику кількість особового складу та обладнання для отримання переваги на одному напрямку. Російські військові зосередили свої бойові можливості для захоплення Сєверодонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків просування, однак зазнають при цьому великих втрат.

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