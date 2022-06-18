Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у фесбуці.

"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться в повідомленні.

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