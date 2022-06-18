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Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ

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Українські війська завдали значних втрат 11-му окремому мотострілецькому полку 1-го армійського корпусу агресора, - Генштаб ЗСУ
Українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у фесбуці.

"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли. У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З метою відновлення маршрутів постачання окупанти планують прокладання додаткових залізничних гілок на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі

  • Vedana
    Від військових капеланів 30-тки:
  • Василь Ткаченко
    "И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
  • акаб акабіч
    о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
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