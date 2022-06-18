Командувача ВДВ РФ Сердюкова відсторонили через великі втрати серед російських десантників під Києвом, - ISW
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Інститут дослідження війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Андрій Сердюков, який, імовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введеним у Казахстан для придушення протестів.
"На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом", - йдеться у повідомленні.
На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.
"Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів", – вважають в Інституті дослідження війни.