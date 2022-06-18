Командувача ВДВ РФ Сердюкова відсторонили через великі втрати серед російських десантників під Києвом, - ISW

Командувач ВДВ РФ генерал-полковник Андрій Сердюков поплатився своєю посадою за масові втрати в лавах російських десантників.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Інститут дослідження війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Андрій Сердюков, який, імовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введеним у Казахстан для придушення протестів.

"На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом", - йдеться у повідомленні.

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На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

"Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів", – вважають в Інституті дослідження війни.