Війська РФ відновили наступ на південь від Ізюма, - британська розвідка

Російські війська за останні 48 годин, ймовірно, відновили свої зусилля щодо наступу на південь від Ізюма з метою заглибитись у Донецьку область та оточити район навколо Сєверодонецька з півночі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Також повідомляється, що із 14 червня офіційні особи Росії та сепаратистів заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватись із Сєверодонецька.

"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення", - наголошується в заяві.

Варіанти залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до міста Сватів, углиб окупованої Росією території.

"Якщо мирні жителі, які потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни, найімовірніше, використають це як виправдання, чому вони майже не роблять різниці між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", - наголошується у зведенні.

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