Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 583 поранені, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській – 17", - йдеться в повідомленні.
Так, 16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.
17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв зазнав поранення 7-річний хлопчик.
14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.