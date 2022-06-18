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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1465 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3573 (+10) од,

артилерійських систем - 739 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+0) од,

засоби ППО - 98 (+1) од,

літаків - 216 (+1) од,

гелікоптерів - 180 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 594 (+1),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери - 14 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2513 (+17) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 350 осіб, 216 літаків, 180 гелікоптерів, 1465 танків та 3573 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку", - повідомили в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Теперь крейсеру "Москва" не так самотньо на дні
  • Claudia Smith
    а мене радують спалені танки, броньовані машини і артилерійські системи. багато угатили. молодці наші, посилаю їм з усіх сил промені підтримки!
  • Nick Dubovikoff
    Намочили 3 афгана 48837 шт., мешки уже все использованы, давай исчё.

    GeneralSVR(reserv)

    Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

    Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

    Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими без вести.
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