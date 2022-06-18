Серед військ РФ дедалі більше дезертирства, - Генштаб ЗСУ

Війська РФ зазнають в Україні втрат в живій силі і техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі і техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється і буде опублікована трохи згодом. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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