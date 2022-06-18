Сьомий пакет санкцій проти РФ має бути запроваджений якнайшвидше, - МЗС Польщі

Польський уряд закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"З нашої точки зору, сьомий пакет санкцій має бути запроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск", - сказав Ясіна.

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій сильно вдарив по Росії, але "ми ще не змогли достатньо послабити Путіна та його військову машину".

"Нам потрібні подальші та жорсткіші санкції", – сказав він.

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