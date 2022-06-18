Переговори з РФ можемо поновити в серпні, після "контрнаступу в деяких місцях", - Арахамія

Україна може відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції після контрнаступу. Це може статися наприкінці серпня.

Про це заявив голова української делегації на перемовинах з Росією, голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія у коментарі "Голосу Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте нас у Telegram: перевірені факти, тільки важливе

"Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, тому що вони можуть побачити це у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", – сказав Арахамія, пояснюючи, що буде наприкінці серпня.

Читайте: Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Наразі, за словами нардепа, Україна не розглядає можливості поновлення переговорів. Принаймні поки не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, зазначив політик.

"Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого", - каже Арахамія.

Після цього можна буде обговорювати повернення всіх суверенних територій, вважають у переговорній групі.

Також читайте: Шольц, Макрон та Драгі не "схиляли" Зеленського до перемовин із РФ, - Никифоров

"Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на кшталт того, що ми пропонували у Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним та політичним способом", – розповів Арахамія.