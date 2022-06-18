Україна оприлюднила свої відповіді на опитувальник ЄС щодо членства

Офіс віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної оприлюднив запитання та надані відповіді до опитувальника, який був наданий Європейською Комісією Україні.

Опитувальник опубліковано на Євроінтеграційному порталі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, відповіді на опитувальник були необхідним для оцінки спроможності держави виконувати зобов’язання щодо членства в ЄС та отримати статус кандидата у члени ЄС. А на основі цього документа 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Перша частина опитувальника стосується економічних та політичних критеріїв членства, друга частина охоплює оцінку адаптації України до законодавчих норм ЄС, поінформував Офіс віцепремʼєра.

"У найкоротші терміни ми заповнили дві частини опитувальника, я щиро дякую всім урядовцям та експертам, які долучилися до цієї кропіткої та історично важливої роботи. Сьогодні маємо перші значні результати на цьому шляху визнання України та її прагнення до членства в ЄС – Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата. Продовжуємо активну роботу, аби вже за тиждень отримати статус кандидата на членство в ЄС", – прокоментувала Стефанішина.

Читайте: Я впевнений, що саміт ЄС дійде згоди щодо статусу кандидата для України, - Шольц