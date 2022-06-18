Меркель про "Північний потік-2": Газ не був зброєю Росії

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2", хоч це і поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.

Про це Меркель заявила в інтерв’ю RND, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я вірила у зміни не шляхом торгівлі, а у зв’язку з торгівлею із другою найбільшою ядерною державою світу", – зазначила колишня канцлерка.

Саме на цьому тлі вона вважала виправданим будівництво "Північного потоку-2" після укладання Мінських домовленостей.

Меркель при цьому не вважає, що газопровід поставив Україну у більш вразливе становище.

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"Тоді міркували так: якщо "Північний потік-2" запрацює, Путін не буде постачати газ через Україну або навіть нападе на неї", – сказала вона і додала, що перед вторгненням Росії жоден кубічний метр газу так і не постачався трубопроводом.

"У цьому сенсі газ не був зброєю (Росії)", – підсумувала Меркель.