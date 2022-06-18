Захисник України Михайло Завірюхін віддав життя за Україну, як і його батько

Син розвідника Ігоря Завірюхіна, який загинув у 2015 під Дебальцевим, Михайло Завірюхін, теж віддав життя за Україну.

Про загибель Михайла Завірюхіна повідомив у фейсбуці його товариш Сергій Волков, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2015 під Дебальцево загинув мій вчитель, офіцер розвідки, Герой і людина планетарного масштабу Звірюхин Ігор Анатолійович… Сьогодні підтвердили загибель мого товарища бійця ЗСУ Завірюхіна Михайла Ігоровича…" - написав він.

Про Михайла Завірюхіна згадує його однокласник Олександр Хоменко. "Ми багато тусили разом у школі. Любили дражнити його за чистісіньку навіть на рівні фонетики російську мову - він із родини військового і народився далеко від України. А ще любили його за щирість і навіть трохи безбашенність. Міша не знав, що таке підлість, Міша був дуже людяний", - пише він.

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Хоменко нагадав, що іменем батька Михайла, Ігоря Завірюхіна, названо вулицю в Броварах під Києвом. "Тепер треба змінювати назву на "вулицю Завірюхіних", - додав він.