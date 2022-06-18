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Зафіксовано збільшення кількості колон ворожої техніки між окупованими Мелітополем і Василівкою на Запоріжжі

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Зафіксовано збільшення кількості колон ворожої техніки між окупованими Мелітополем і Василівкою на Запоріжжі
Збільшення колон ворожої техніки, серед яких велика кількість вантажівок "КамАЗ", зафіксовано між окупованими Мелітополем і Василівкою Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю у Facebook.

"У районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовано нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

З тимчасово окупованої території АР Крим зафіксовано рух потяга з пально-мастильними матеріалами та боєприпасами в напрямку Мелітополя.

Крім того зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника: траса Мелітополь — Василівка і у зворотному напрямку фіксується систематичний рух значної кількості вантажівок "КамАЗ", Андріївка - Кінські Роздори велика кількість важкої техніки, з АР Крим у напрямку Мелітополя протягом дня зафіксовано декілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
  • Andy S 89bd7d80
    Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
  • 5 копійок
    Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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